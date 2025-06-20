Пьяный 19-летний водитель без прав устроил ДТП на мопеде в Медвежьегорске

Пострадали сам водитель и его пассажирка.

27 июня в Медвежьегорске 19-летний юноша без прав управления транспортом устроил аварию на мопеде Alpha. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Молодой человек ехал с пассажиркой, не справился с управлением на повороте и упал.

Медики госпитализировали водителя с травмами, его 19-летней пассажирке помощь оказали на месте. Алкотестер показал у юноши 0,85 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Полиция составила протоколы за управление мопедом в пьяном виде, без прав и без шлема. Отмечается, что пассажирка шлем все же использовала.

Сейчас проводится расследование по факту ДТП с пострадавшими.