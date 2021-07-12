Пьяный 20-летний водитель в районе Карелии устроил аварию с пострадавшими

В Питкярантском районе перевернулась иномарка, молодой водитель и юный пассажир получили травмы, сообщили в ГИБДД Карелии.

В понедельник, 12 июля, около 4 утра в Питкярантском районе на 82 км автодороги «Олонец-Питкяранта-Леппясилта» 20-летний водитель автомобиля Renault, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, при прохождении поворота не удержался на дороге и уехал в кювет, протаранив дерево.

В результате ДТП водитель и его 18-летний пассажир травмированы. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.