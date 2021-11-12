Пьяный агрессор разбил топором чужую иномарку в Карелии

Житель одной из карельских деревень подозревается в повреждении автомобиля.

В декабре в дежурную часть полиции Олонецкого района обратились жители одной из деревень. Граждане сообщили, что неизвестный молодой человек с явными признаками алкогольного опьянения, используя топор, повредил припаркованную на улице иномарку. Об этом информирует МВД.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Причастный к противоправному деянию — 18-летний местный житель — был задержан с поличным. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него орудие преступления.

Подозреваемый дал признательные показания, но объяснить мотив не смог. Накануне инцидента он пригласил в гости друзей. После застолья приятели отправились спать. А хозяин дома взял топор, вышел во двор, где приметил стоящую у дороги машину, подошёл к ней и, по версии полиции, разбил стекло водительской двери. Причинённый владельцу автомобиля ущерб оценён в 11 800 рублей.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное повреждение чужого имущества, совершённое из хулиганских побуждений», возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что полицейские в Карелии за три дня поймали 34 наркомана, уклоняющихся от принудительно лечения.