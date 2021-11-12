890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Наш советский Новый год 1
Сегодня 10:39

Пьяный агрессор разбил топором чужую иномарку в Карелии

Новости. Криминал
11:16, 28 Декабря 2021
фото: pixabay.com / blickpixel

Новости партнеров

Житель одной из карельских деревень подозревается в повреждении автомобиля.

В декабре в дежурную часть полиции Олонецкого района обратились жители одной из деревень. Граждане сообщили, что неизвестный молодой человек с явными признаками алкогольного опьянения, используя топор, повредил припаркованную на улице иномарку. Об этом информирует МВД.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Причастный к противоправному деянию — 18-летний местный житель — был задержан с поличным. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него орудие преступления.

Подозреваемый дал признательные показания, но объяснить мотив не смог. Накануне инцидента он пригласил в гости друзей. После застолья приятели отправились спать. А хозяин дома взял топор, вышел во двор, где приметил стоящую у дороги машину, подошёл к ней и, по версии полиции, разбил стекло водительской двери. Причинённый владельцу автомобиля ущерб оценён в 11 800 рублей.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное повреждение чужого имущества, совершённое из хулиганских побуждений», возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что полицейские в Карелии за три дня поймали 34 наркомана, уклоняющихся от принудительно лечения.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
27.12.2021, 11:28
Суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы (СРОЧНО)
24.12.2021, 14:23
Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске
24.12.2021, 07:15
Опубликован график выплаты пенсий и пособий в новогодние праздники в Карелии
21.12.2021, 16:17
Семьи Перевалки напряглись, когда жительница Петрозаводска рассказала в соцсети об изменах соседа

Чтиво

27.12.2021 13:10
Без политики
Родители- энергетики и дети-художники
В акционерном обществе «Прионежская сетевая компания» прошел ставший уже традиционным конкурс детского рисунка.
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 17
21.12.2021 15:41
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»