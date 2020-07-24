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Пьяный бомж матерился и раскидывал продукты по магазину на севере Карелии

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11:32, 25 Июля 2020
фото: кадр из ХФ "Hobo with a shotgun"
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В Сегеже рогвардейцы задержали неадекватного мужчину, устроившего дебош в сетевом магазине.

Как рассказали в управлении Росгвардии Карелии, на пульт центра оперативного управления вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал из сетевого магазина, расположенного на улице Ленина в Сегеже . К прибывшим на место росгвардейцам обратился директор торгового заведения и рассказал им о мужчине, который устроил дебош в магазине. Гражданин, находясь в нетрезвом состоянии, всячески оскорблял работником магазина нецензурными словами, вёл себя неадекватно, а после сделанных ему замечаний и просьбы покинуть помещение вовсе начал ходить по торговому залу и скидывать продукцию с прилавков. В результате некоторые товары были испорчены.

Росгвардейцы задержали мужчину. Им оказался 42-летний гражданин без определенного места жительства.

Мужчина был передан полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее сильный покупатель пробил кулаком стену в магазине разливных напитков в Петрозаводске.

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