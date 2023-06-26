Пьяный дебошир мешал работе магазина в городе бумажников Карелии

Сотрудники Росгвардии Кондопоги задержали в торговой точке нетрезвого грубияна, сообщили в силовом ведомстве.
Вечером 25 июня в торговом заведении Кондопоги сработала сигнализация.
Росгвардейцы выяснили, что нетрезвый мужчина вел себя вызывающе и агрессивно, пугал посетителей, матерился.
Мужчина отказался дебоширить и в присутствии группы задержания.
Нарушителем оказался 30-летний горожанин. Задержанного передали полиции, сообщили в Росгвардии Карелии.
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