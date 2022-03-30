Пьяный дебошир применил физическую силу к полицейскому в городе Карелии

Житель Сегежи подозревается в применении насилия к представителю власти, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи Сегежи возбудили уголовное дело в отношении 37 - летнего местного жителя, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти.



По данным следствия, в апреле 2022 года вечером сотрудники полиции Сегежи по вызову прибыли в кафе, где агрессивно себя вел пьяный посетитель. Оказывая неповиновение, мужчина применил к полицейскому физическую силу.



В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.