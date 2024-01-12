Пьяный дебошир устроил разнос сотрудникам автовокзала в одном из городов Карелии

Нарушителя порядка задержали росгвардейцы и передали полиции.

В выходные дни тревожную кнопку нажали на автовокзале одного из городов Карелии. Там нетрезвый 59-летний мужчина мешал работе персонала и нарушал общественный порядок. Росгвардейцы приняли дебошира.

Кроме того, группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны выезжала в один из магазинов города, где 47-летний мужчина испортил товар. Росгвардейцы задержали нарушителя.

Сотрудники Росгвардии передали задержанных полиции для дальнейшего разбирательства.