Пьяный дебошир устроил скандал в магазине и оказался в руках росгвардейцев

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали магазинного дебошира, который не давал покоя работникам торговой точки.

Днем 1 декабря в одном из магазинов Петрозаводска на улице Борнаволокская была нажата кнопка экстренного вызова, сообщают в Росгвардии.

Прибывший наряд вневедомственной охраны выяснил, что гражданин, находившийся в торговом зале в алкогольном опьянении, ругался нецензурной бранью, мешал работе персонала и не реагировал на замечания.



Росгвардейцы задержали 25-летнего правонарушителя и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что жители Карелии добровольно сдали росгвардейцам 12 стволов.