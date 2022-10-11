Пьяный дебошир в Петрозаводске набросился на водителя на парковке у торгового центра

Агрессивного гражданина задержали ночью на территории торгово-развлекательного центра Петрозаводска, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Ночью 18 ноября в торгово-развлекательном центре Петрозаводска сработала тревожная сигнализация. По прибытии на объект группа задержания вневедомственной охраны заметила гражданина, который дебоширил на территории — нанес несколько ударов по припаркованной иномарке и набросился на водителя.

Представитель службы охраны обратился к росгвардейцам и пояснил, что мужчина предпринял попытку проникнуть внутрь торгового центра, выражался нецензурной бранью, размахивал руками, пытался инициировать драку с посетителями, угрожал физической расправой.

На требования наряда Росгвардии прекратить буянить нарушитель реагировал еще большей агрессией.

Злоумышленника задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Подозреваемым оказался 53-летний местный житель.