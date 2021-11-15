Пьяный дорожный рабочий в Карелии совершил смертельное ДТП, в котором погиб его молодой коллега

В Олонецком районе в пьяном ДТП погиб 26-летний асфальтобетонщик компании «ВАД», сообщили в Госинспекции труда в Карелии.

Государственная инспекция труда приняла участие в расследовании смертельного несчастного случая, который произошел с асфальтобетонщиком в компании «ВАД».

Так, 9 октября работник предприятия, находясь в нетрезвом состоянии и управляя личным автомобилем в рабочее время, допустил нарушение правил дорожного движения, что привело к гибели асфальтобетонщика АО «ВАД».

Причинами несчастного случая, по информации инспекции, стали нарушение ПДД и трудовой дисциплины.

Материалы расследования направлены в прокуратуру Олонецкого района для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц.

Напомним, что смертельное ДТП произошло в субботу, 9 октября, на трассе «Кола» в Олонецком районе Карелии. Автомобиль Chevrolet врезался в стоявший на дороге «Камаз». В результате ДТП погиб 26-летний пассажир легковой машины. В ходе проверки было установлено, что 31-летний водитель Chevrolet находился в состоянии алкогольного опьянения.