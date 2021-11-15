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Пьяный дорожный рабочий в Карелии совершил смертельное ДТП, в котором погиб его молодой коллега

Новости. Происшествия
06:40, 19 Ноября 2021
фото: ГИБДД Карелии

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В Олонецком районе в пьяном ДТП погиб 26-летний асфальтобетонщик компании «ВАД», сообщили в Госинспекции труда в Карелии.

Государственная инспекция труда приняла участие в расследовании смертельного несчастного случая, который произошел с асфальтобетонщиком в компании «ВАД».

Так, 9 октября работник предприятия, находясь в нетрезвом состоянии и управляя личным автомобилем в рабочее время, допустил нарушение правил дорожного движения, что привело к гибели асфальтобетонщика АО «ВАД».

Причинами несчастного случая, по информации инспекции, стали нарушение ПДД и трудовой дисциплины.

Материалы расследования направлены в прокуратуру Олонецкого района для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц.

Напомним, что смертельное ДТП произошло в субботу, 9 октября, на трассе «Кола» в Олонецком районе Карелии. Автомобиль Chevrolet врезался в стоявший на дороге «Камаз». В результате ДТП погиб 26-летний пассажир легковой машины. В ходе проверки было установлено, что 31-летний водитель Chevrolet находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Комментарии

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demari
2021-11-19 07:35:00
Слышал , что на Севере у вахтовиков по добыче природных ресурсов , жесткие условия . Нельзя на вахте пить , пьёшь -штраф и на....с работы . А что здесь не так ?
Гость
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