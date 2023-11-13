Пьяный гость Карелии дебоширил в одном из магазинов

Молодого агрессора приняли росгвардейцы и отвезли в полицию.

Сотрудники Росгвардии дважды пришли на помощь торговым заведениям Карелии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в субботу вечером на пульт дежурного Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал из гипермаркета карельской столицы. Выяснилось, что 28-летний петрозаводчанин взял в торговом зале освежитель воздуха для автомобиля и прошел мимо кассы, не оплатив товар.

Позже сигнал тревоги поступил из сетевого магазина Сегежи. Росгвардейцы выехали по указанному адресу. Оказалось, что там иногородний пьяный молодой человек взял освежитель воздуха, косметические средства и мужскую одежду. Двадцатилетний гость республики при этом вёл себя агрессивно.

Общий ущерб составил около 2 тысяч рублей.

Росгвардейцы задержали нарушителей и передали полиции.