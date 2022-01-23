Пьяный гость заведения в Карелии полез через барную стойку, попутно закусывая едой с витрины

Сотрудники Росгвардии задержали хулиганов в двух городах Карелии.

Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии задержала в минувшие выходные нарушителей на охраняемых объектах в двух городах Карелии.

Ночью 22 января в Медвежьегорске агрессивный гость, перебравший алкоголя, устроил конфликт с барменом: ругался, угрожал расправой. Мужчина, кроме того, пытался преодолеть барную стойку, чтобы расправиться с работником заведения, попутно угощаясь выставленными на витрине закусками.

Также в Медвежьегорске росгвардейцы задержали на автовокзале нетрезвых граждан, мешавших работе персонала.

А в центре Петрозаводска сотрудникам ведомства пришлось задержать 34-летнего мужчину, пробившего гипсокартонную стену в ресторане.

Помимо этого, в карельской столице задержали 38-летнего мужчину, ругавшегося матом и мешавшего окружающим в баре, а также пьяного человека, мешавшего работе персонала в одном из торговых центров.

Сотрудники Росгвардии задержали всех правонарушителей и передали их полиции.