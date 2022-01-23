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Пьяный гость заведения в Карелии полез через барную стойку, попутно закусывая едой с витрины

Новости. Общество
13:04, 24 Января 2022
фото: © depositphoto

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Сотрудники Росгвардии задержали хулиганов в двух городах Карелии.

Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии задержала в минувшие выходные нарушителей на охраняемых объектах в двух городах Карелии.

Ночью 22 января в Медвежьегорске агрессивный гость, перебравший алкоголя, устроил конфликт с барменом: ругался, угрожал расправой. Мужчина, кроме того, пытался преодолеть барную стойку, чтобы расправиться с работником заведения, попутно угощаясь выставленными на витрине закусками.

Также в Медвежьегорске росгвардейцы задержали на автовокзале нетрезвых граждан, мешавших работе персонала.

А в центре Петрозаводска сотрудникам ведомства пришлось задержать 34-летнего мужчину, пробившего гипсокартонную стену в ресторане.

Помимо этого, в карельской столице задержали 38-летнего мужчину, ругавшегося матом и мешавшего окружающим в баре, а также пьяного человека, мешавшего работе персонала в одном из торговых центров.

Сотрудники Росгвардии задержали всех правонарушителей и передали их полиции.

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Комментарии

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кир
2022-01-24 13:13:21
У вечно пьяной страны есть будущее, - оптимистично заметил кот.
Гость
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