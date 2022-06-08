Пьяный хулиган в районе Карелии жестоко избил двух земляков и сжег дом

В Беломорске местный житель получил срок за избиение двух местных жителей и поджог дома, сообщили в районном суде.

Житель Беломорска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, сжег дом, причинив собственникам ущерб на 76 тысяч рублей.

После мужчина поругался с местным жителем и изрезал ему стеклянной бутылкой лицо и голову. Раны пострадавшему зашивали хирурги больницы.

На этом хулиган не остановился, избив еще одного беломорчанина тяжелой пластиковой бутылкой, наполненной водой. Травмы второй жертвы позже расценили как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

В результате буйного жителя Беломорска задержали и осудили. В суде мужчина свою вину признал и раскаялся.

Суд назначил жителю Беломорска наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.