Пьяный и без прав: жителю Карелии грозит до двух лет лишения свободы за нетрезвую езду

Полицией Кондопожского района возбуждено уголовное дело.

В октябре текущего года сотрудники Госавтоинспекции Кондопоги, находясь на маршруте патрулирования, заметили подозрительный автомобиль.

За рулем «Лада Нива» находился 36-летний местный житель с выраженными признаками алкогольного опьянения. Инспекторы дорожно-патрульной службы отстранили его от управления транспортным средством и провели освидетельствование.

Прибор показал - 0,948 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В ходе оформления нарушения инспекторы выяснили, что гражданин ранее уже привлекался за нетрезвую езду и не имел прав.

Как сообщили дорожные полицейские в отношении кондопожанина возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Автомобиль изъят в качестве вещественного доказательства.



Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться равнодушными к безопасности дорожного движения и сообщать информацию о пьяных водителях в дежурную часть 8 (81451) 2-09-02 или по телефону 112.