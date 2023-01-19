Пьяный юнец ночью опрокинул автомобиль на крышу в Петрозаводске (ФОТО)

Автомобиль под управлением пьяного 18-летнего водителя перевернулся на крышу на улицу Луначарского.

Авария произошла в Петрозаводске в 2.27 ночи 20 января на улице Луначарского, в районе дома № 44. К ликвидации аварии привлекались 5 спасателей и 1 единица техники. Об этом сообщили в МЧС Карелии.

Как уточнили в ГИБДД Петрозаводска, за рулем автомобиля находился 18-летний молодой человек. Водитель был пьян и не удержал машину на дороге.

Автомобиль был помещен на штрафстоянку, водителя задержали, решение суда он ожидает в камере для административно задержанных. Его ждет арест до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.