Пьяный юноша в райцентре Карелии унес из магазина мясные деликатесы с молоком

Сотрудники Росгвардии пресекли несколько попыток хищения из торговых заведений Карелии, сообщили в ведомстве республики.

Сотрудники районных отделов вневедомственной охраны Росгвардии за выходные задержали 5 правонарушителей в Петрозаводске, в Сегеже и в Сортавале.

Так, самое крупное хищение было совершено из сетевого магазина Сортавалы на улице Бондарева. К прибывшим на место вызова росгвардейцам обратился представитель торгового заведения и пояснил, что неизвестный гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сложил в пакет продукты и сбежал. В числе похищенного: мясные деликатесы и молочная продукция. Сумма ущерба превысила 2000 рублей. Нарушителя обнаружили недалеко от места происшествия и задержали. Личность подозреваемого была установлена — им оказался 24-летний петрозаводчанин.

В Сегеже были задержаны 29-летний, 46-летний и 48-летний местные жители, которые попытались незаметно вынести из магазинов алкогольную продукцию и продукты питания.

Еще один гражданин, 39-летний горожанин, был задержан при попытке хищения товара из гипермаркета столицы Карелии.

Росгвардейцы передали всех нарушителей сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.