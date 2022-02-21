Пьяный молодчик, угрожая похожим на нож предметом, ограбил флориста в Петрозаводске

Молодой человек ворвался в цветочный магазин, разбил витрину и забрал деньги, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Вечером 23 февраля сотрудники Росгвардии по сигналу тревоги выехали в один из цветочных магазинов Петрозаводска. На месте выяснилось, что неизвестный, угрожая похожим на нож предметом, забрал у флориста деньги. Кроме того, злоумышленник разбил витрину.

Личность нарушителя установили — им оказался 20-летний местный житель. Молодой человек в момент нападения был нетрезв. Сотрудники Росгвардии задержали пьяного молодчика и передали его в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее юная жительница Карелии вынесла из магазина товар на 10 тысяч рублей, спрятав его в камере хранения.