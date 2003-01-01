Молодой водитель устроил аварию с тремя автомобилями в центре Петрозаводска

Водитель иномарки направил авто на припаркованные машины, а после отказался от медосвидетельствования.

Автомобильная авария произошла в ночь на 5 октября в центре Петрозаводска. На улице Красная разбились три автомобиля. Кадры последствий ДТП оказались в распоряжении нашей редакции.

Как сообщили «Столице на Онего» в МВД Карелии, авария произошла в 3.15 ночи на перекрестке улиц Герцена и Красная. Как выяснилось, 25-летний водитель автомобиля Volvo не справился с управлением. Машина врезалась в припаркованные автомобили Hyundai Solaris и Geelу.

В МВД уточнили, что виновник аварии имел признаки опьянения, но от медосвидетельствования отказался. В отношении него был составлен протокол части 1 по статьи 12.26 КоАП РФ, по нему водителю грозит лишение прав на срок до 2 лет.