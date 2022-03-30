Пьяный мотоциклист без шлема врезался в столб в поселке Карелии

В поселке Шальский Пудожского района мотоциклист получил травмы, врезавшись в опору линии электропередач.

По информации Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло 24 апреля на улица Первомайская, 31 в поселке Шальский. В 5:33 утра 27-летний мужчина, местный житель, управляя мотоциклом Racer, совершил наезд на опору линии электропередач.

В результате происшествия мотоциклист получил травмы. Сотрудники Госавтоинспекции на месте ДТП до прибытия бригады медиков оказали пострадавшему первую помощь. Мужчина, находился с признаками опьянения, водительских прав не имеет, управлял мотоциклом без мотошлема.

Ранее сообщалось, пьяный мотоциклист попался в руки инспекторов в поселке Карелии.