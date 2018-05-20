Пьяный мотоциклист получил травмы в Карелии

В Костомукше мотоциклист на Yamaha потерял управление и вместе с пассажиром получил травмы.

По данным ГИБДД, 19 мая в 07.25 пьяный 29-летний водитель незарегистрированного мотоцикла Yamaha при развороте потерял управление и упал вместе с транспортным средством.

"В результате аварии пострадал сам водитель и 32-летний пассажир. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение", - рассказали в ведомстве.