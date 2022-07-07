Пьяный мотоциклист в Петрозаводске снес дорожный знак (ФОТО)

Молодой человек не совладал с «железным конем» на пересечении Чапаева и Фурманова.
Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, авария с участием мотоциклиста произошла сегодня ночью, 11 июля, в 4.10, на перекрестке улиц Чапаева и Фурманова.
В районе дома № 17 по улице Чапаева 27-летний водитель кроссового мотоцикла КТМ-450, не имея водительских прав и в пьяном состоянии, при повороте с улицы Фурманова не справился с управлением и врезался в стойку дорожного знака.
В Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание