Пьяный мужчина из города бумажников Карелии «докатился» на украденном велосипеде до судимости

Житель Кондопоги получил условный срок за кражу велосипеда.

Кондопожский городской суд признал 32-летнего кондопожанина виновным в краже и назначил наказание в виде лишения свободы условно с возложением определенных обязанностей в период испытательного срока. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Карелии.

Установлено, что житель Кондопоги, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил совершить кражу. Он повредил входную дверь, чтобы попасть в комнату одной из секций в доме. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, мужчина украл принадлежащий потерпевшему велосипед, с которым скрылся с места преступления. Похититель распорядился трофеем по своему усмотрению, причинив хозяину двухколесного транспорта значительный материальный ущерб. За что и был наказан в суде.