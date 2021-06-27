Пьяный мужчина напал на молодую женщину в подъезде дома в Петрозаводске

Молодая жительница Петрозаводска стала жертвой грабежа в подъезде своего дома, сообщили в МВД Карелии.

Потерпевшая – 32-летняя горожанка, которая обратилась в полицию Петрозаводска, сообщила, что в подъезде дома, где она проживает, на неё напал неизвестный и похитил мобильный телефон стоимостью 5 тысяч рублей.

Женщина пояснила, что, выходя из квартиры, на лестничной клетке столкнулась с двумя мужчинами. По словам заявительницы, они явно были не трезвы, вели себя вызывающе. Один из них, по неизвестным причинам, начал конфликтовать с жительницей дома, затем несколько раз ударил петрозаводчанку и отобрал у неё смартфон. После этого обидчик и его приятель зашли в квартиру, расположенную на том же этаже.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее судимый житель Суоярви. Он дал признательные показания. Гаджет потерпевшей мужчина не вернул, сообщив, что потерял его.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигурант арестован за ранее совершённое преступление.