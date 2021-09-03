Пьяный мужчина с бензопилой ворвался в квартиру жителя Карелии и разгромил ее

Приехавший на малую родину гость республики не смог объяснить, зачем спьяну забрался в квартиру своего приятеля в Суоярвском районе и разрушил ее, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Суоярвского района позвонила жительница одного из поселков. Она сообщила, что в квартиру ее соседа проник неизвестный и портит имущество.

Сотрудники полиции прибыли по адресу и задержали подозреваемого, который был очень пьян. Мужчина успел разгромить мебель в квартире, а также бензопилой повредил окна и стены. Узнав о случившемся, хозяин жилища сразу написал заявление в полицию. Сумма причиненного ему ущерба была оценена в 38 тысяч рублей.

Вандалом оказался 46-летний приятель потерпевшего. Он проживает в другом регионе, но приехал навестить малую родину. Мотивов своего поступка мужчина объяснить не смог. По его словам, он был сильно пьян и решил, что его товарищу угрожает опасность.

Теперь за содеянное ему придется ответить перед законом, против мужчины возбуждено уголовное дело.