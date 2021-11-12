890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Росгвардейцы в Карелии помогли тушить пожар (ФОТО) 4
13.11.2021 15:22

Пьяный мужчина с просроченными правами устроил ДТП под Петрозаводском

Новости. Происшествия
13:01, 14 Ноября 2021
фото: Полиция Прионежского района

Новости партнеров

В Прионежском районе Карелии задержан пьяный 60-летний водитель, устроивший ДТП, - его ждет суд, сообщили в полиции Прионежья.

В минувшую субботу, 13 ноября, около 22.00 в Прионежском районе, на 432км автодороги «Кола», 60-летний житель Прионежья совершил ДТП. К счастью, в аварии никто не пострадал, только повреждены автомобили Chevrolet Lanos, за рулем которого находился нарушитель, и Volvo, с которым было совершенно столкновение.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции Прионежского района, водитель Chevrolet находился с явными признаками алкогольного опьянения, а проверка нарушителя по базе данных ГИБДД показала, что у мужчины несколько лет назад закончился срок действия водительского удостоверения. Попытки продуть в алкотестер успехом у мужчины не увенчались, а от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Водитель был отстранён от управления и привлечён к административной ответственности. Мужчина задержан и ждёт суда, его автомобиль отправлен на штрафстоянку.

Госавтоинспекция Прионежского района напоминает, пьяный водитель - это угроза безопасности дорожного движения. Сообщите о пьяном водителе в полицию (8142)73-90-22, 102 или 112.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-11-14 13:47:33
Либерасты внедрили права человека, права алкашей. Обалдеть.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.11.2021, 17:11
Водители массово увольняются из троллейбусного управления Петрозаводска
13.11.2021, 09:57
В ГИБДД рассказали, кто сбил мэра Петрозаводска (ФОТО)
11.11.2021, 23:29
Взорвавшийся над Карелией болид прилетел со стороны Финляндии, его видели во многих городах
09.11.2021, 09:05
Угроза сноса нависла над кинотеатром «Калевала» в Петрозаводске
10.11.2021, 16:11
Профсоюзы Карелии продали санаторий «Марциальные воды» почти за 96 млн рублей
12.11.2021, 21:05
Мэра Петрозаводска Владимира Любарского сбила машина, предстоит операция

Аналитика

13.11.2021 12:07
Политкухня
Петрозаводску выделили почти полтора миллиарда на развитие 2
Депутаты Петросовета на внеочередной сессии приняли важные поправки в бюджет города в связи с поступившей региональной субсидией в размере более 1,3 млрд рублей.
Из расчета средней горимости
12.11.2021 14:20
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут
11.11.2021 23:50
«Амнезия» в зале суда 8
11.11.2021 23:35
ŠKODA KAROQ стрелой промчался по Карелии
10.11.2021 15:40
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 17
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Дата из Смутного времени 7
03.11.2021 16:24
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
12.11.2021 14:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»