Пьяный мужчина с просроченными правами устроил ДТП под Петрозаводском

В Прионежском районе Карелии задержан пьяный 60-летний водитель, устроивший ДТП, - его ждет суд, сообщили в полиции Прионежья.

В минувшую субботу, 13 ноября, около 22.00 в Прионежском районе, на 432км автодороги «Кола», 60-летний житель Прионежья совершил ДТП. К счастью, в аварии никто не пострадал, только повреждены автомобили Chevrolet Lanos, за рулем которого находился нарушитель, и Volvo, с которым было совершенно столкновение.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции Прионежского района, водитель Chevrolet находился с явными признаками алкогольного опьянения, а проверка нарушителя по базе данных ГИБДД показала, что у мужчины несколько лет назад закончился срок действия водительского удостоверения. Попытки продуть в алкотестер успехом у мужчины не увенчались, а от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Водитель был отстранён от управления и привлечён к административной ответственности. Мужчина задержан и ждёт суда, его автомобиль отправлен на штрафстоянку.

Госавтоинспекция Прионежского района напоминает, пьяный водитель - это угроза безопасности дорожного движения. Сообщите о пьяном водителе в полицию (8142)73-90-22, 102 или 112.