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Пьяный мужчина загрыз ядовитую змею и умер

Новости. Происшествия
19:30, 12 Августа 2021

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В индийском штате Бихар умер мужчина, который загрыз укусившую его змею.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Times of India.

Молодая змея укусила пьяного 65-летнего Раму Махто, когда тот сидел перед домом. Он решил отомстить обидчице, изловил ее и принялся кусать в ответ, а после забросил на дерево.

Пока Махто грыз змею, та успела укусить его за лицо больше 10 раз. Родственники уговаривали мужчину обратиться к врачу, но он объявил, что такие маленькие змеи не ядовиты, отказался и ушел спать. На следующий день его нашли мертвым.

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