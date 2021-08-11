Пьяный мужчина загрыз ядовитую змею и умер

В индийском штате Бихар умер мужчина, который загрыз укусившую его змею.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Times of India.

Молодая змея укусила пьяного 65-летнего Раму Махто, когда тот сидел перед домом. Он решил отомстить обидчице, изловил ее и принялся кусать в ответ, а после забросил на дерево.

Пока Махто грыз змею, та успела укусить его за лицо больше 10 раз. Родственники уговаривали мужчину обратиться к врачу, но он объявил, что такие маленькие змеи не ядовиты, отказался и ушел спать. На следующий день его нашли мертвым.