Пьяный пассажир от испуга разгромил такси в Петрозаводске

В полицию с заявлением о повреждении автомобиля обратился петрозаводчанин, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель, таксист, взял заказ и доставил по указанному адресу двух молодых людей. Во время поездки один из них заснул на заднем сидении автомобиля. Приятель спящего попросил мужчину разбудить друга, так как сам был не в состоянии ему помочь.



Когда таксист пытался привести в чувство второго пассажира, тот испугался внезапного пробуждения и повел себя агрессивно. Он вышел из машины и ногой снес боковое зеркало, следом разбил фару, а потом повредил дверь.

Участковый уполномоченный установил личность подозреваемого – 21-летнего горожанина. Тот признал свою вину и полностью возместил нанесенный ущерб – около 10 тысяч рублей. Свой поступок объяснил состоянием алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанка разгромила автомобиль из-за громкой музыки.