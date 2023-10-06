Пьяный пенсионер в Петрозаводске со скандалом зашел в магазин косметики

В минувший четверг, 5 октября, росгвардейцы задержали 62-летнего нарушителя.

В четверг, 5 октября, патрули вневедомственной охраны Росгвардии задержали четырех нарушителей. Так, в петрозаводском магазине косметики нетрезвый 62-летний мужчина сильно мешал работе торговой точки.



В одном из гипермаркетов 32-летняя жительница поселка Ладва и 36-летний петрозаводчанин украли портативные колонки. Сумма ущерба превысила семь тысяч рублей.

Утром того же дня тревожную кнопку нажали в кондопожском алкомаркете. Охранник рассказал росгвардейцам, что неизвестный в два приема вынес из магазина коньяк и виски стоимостью больше тысячи рублей. Нарушителем оказался 33-летный житель города бумажников.



Патрули задержали всех злоумышленников и передали их полиции, сообщили в Росгвардии Карелии.