Пьяный пешеход выжил после наезда электрички по соседству с Карелией

Мужчина был травмирован электропоездом в Ленобласти.

Мужчина получил травмы, оказавшись рядом с железной дорогой во Всеволожском районе Ленобласти. Избежать удара не помогли ни экстренное торможение, ни громкие сигналы, пишет 47news соссылкой на транспортную полицию.

В среду, 11 декабря, около пяти вечера в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о происшествии у железнодорожной станции Кирпичный Завод. Там 52-летний мужчина оказался травмирован электричкой сообщением «Петрокрепость — Санкт-Петербург». По данным транспортной полиции, перед этим нетрезвый пешеход шел рядом с железнодорожным полотном.

«Машинист, увидев мужчину в габарите локомотива, подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении УТ МВД по СЗФО.

Пострадавшего госпитализировали. Сотрудники транспортной полиции по факту произошедшего проводят проверку, обстоятельства случившегося уточняются.