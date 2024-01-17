Пьяный петрозаводчанин бродил по улицам с краденым флагом

Мужчина умудрился упасть, сломать руку, а свою незаконную добычу - забыть в травмпункте.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило сообщение о пропаже уличного рекламного флага. Владельцы рекламной конструкции рассказали, что установили флаг, чтобы привлечь покупателей в свой магазин. Ущерб они оценили в 6,2 тысячи рублей.



Полицейские нашли подозреваемого, 47-летнего ранее несудимого петрозаводчанина. Мужчина признался, что флаг настолько ему понравился, что он решил его украсть.



С трофеем горожанин отправился бродить по улицам, однако по пути упал и сломал руку. После он отправился в травмпункт, где забыл краденое.



Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, рассказали в МВД Карелии.