Пьяный петрозаводчанин громко ругался на прохожих и росгвардейцев в Костомукше

Начало октября для сотрудников Росгвардии ознаменовалось выездами на два дебоша.

В ночь на 2 октября патруль вневедомственной охраны заметил нетрезвого жителя Костомукши, который вел себя агрессивно и вызывающе.



«Чтобы 55-летний петрозаводчанин не нанес вреда себе и прохожим, его доставили в дежурную часть полиции», — сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии.



Кроме того, ранним утром петрозаводские росгвардейцы получили вызов в один из магазинов разливных напитков в Октябрьском районе.



Администраторы заведения сообщили, что пьяный посетитель устроил форменный дебош — вел себя агрессивно, мешал работе магазина, оскорблял сотрудников. Росгвардейцы задержали 29-летнего местного жителя.