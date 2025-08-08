Пьяный пловец из Петрозаводска едва не утонул при попытке пересечь Онежское озеро

Нетрезвый мужчина чудом остался жив после рискованного эксперимента.

Предприимчивый житель Петрозаводска, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, едва не простился с жизнью во время купания в Онежском озере, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

— В компании людей, отдыхающих с данным мужчиной, рассказали, что он решил сделать заплыв до ближайшего острова, но, наблюдая за его поведением в воде, поняли, что он может утонуть, — написали в ведомстве.

На помощь к авантюристу отправились сотрудники региональной поисково-спасательной службы. Горожанина подняли на борт катера и благополучно доставили на берег.

Ранее стало известно, что в районе острова Лойостров в Онежском озере были спасены двое мужчин, плывших на надувной лодке, на борту которой не осталось ни одного целого весла.