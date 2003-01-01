Пьяный подросток из Приладожья обокрал свою бабушку и пропил награбленное

Нетрезвый юноша обманом похитил деньги у пенсионерки и потратил их на новую порцию алкоголя.

Подросток из посёлка Хийденсельга Питкярантского района обокрал сразу нескольких односельчан, а затем потратил похищенные средства на алкоголь, сообщили в Следственном комитете Карелии.

— В период с мая по июнь 2025 года ранее судимый за совершение имущественных преступлений юноша, находясь по месту жительства своей знакомой, открыто похитил ее денежные средства с целью приобретения алкогольной продукции. В этот же период злоумышленник похитил у своей бабушки банковскую карту, после чего расплатился ею за приобретение товаров в магазине. Кроме того, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несовершеннолетний незаконно проник через открытую форточку в дом к местной жительнице, чем нарушил ее конституционные права на неприкосновенность жилища, — рассказали в ведомстве.

Теперь молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 161 (грабёж), ч. 3 ст. 158 (кража) и ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

Ранее мы писали, что 52-летний житель Питкярантского района обманом пробрался в дом своего 74-летнего приятеля и украл у него кошелёк с деньгами. Бóльшую часть похищенных средств подозреваемый потратил на спиртное.