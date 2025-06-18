Пьяный подросток на мопеде сбил маленького ребенка под Петрозаводском

Во дворе дома в поселке Мелиоративный 5-летнего малыша сбил несовершеннолетний на мопеде.
Авария с участием двух несовершеннолетних произошла 16 июня в 19:47 в поселке Мелиоративный Прионежского района Карелии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.
По данным полиции, несовершеннолетний на мопеде Alpha сбил 5-летнего ребенка, ехавшего на беговеле. Дорожные полицейские выяснили, что юноша на мопеде был пьян, без шлема и вдобавок не достиг возраста для получения водительских прав.
Пострадавшему ребенку оказали медицинскую помощь.
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