Пьяный подросток на мопеде сбил маленького ребенка под Петрозаводском

Во дворе дома в поселке Мелиоративный 5-летнего малыша сбил несовершеннолетний на мопеде.

Авария с участием двух несовершеннолетних произошла 16 июня в 19:47 в поселке Мелиоративный Прионежского района Карелии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

По данным полиции, несовершеннолетний на мопеде Alpha сбил 5-летнего ребенка, ехавшего на беговеле. Дорожные полицейские выяснили, что юноша на мопеде был пьян, без шлема и вдобавок не достиг возраста для получения водительских прав.

Пострадавшему ребенку оказали медицинскую помощь.