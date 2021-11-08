Пьяный покупатель избил замдиректора магазина в райцентре Карелии

В Сортавале задержали мужчину, который пытался вынести товар из магазина и устроил дебош, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.

В День Октябрьской революции, 7 ноября, сработала тревожная сигнализация в торговом заведении Сортавалы. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выяснили, что молодой человек в состоянии алкогольного опьянения попытался без оплаты пронести мимо кассы товары.

Ранее его уже замечали за совершением аналогичных правонарушений. С работниками магазина злоумышленник вел себя агрессивно — нанес телесные повреждения заместителю директора и заведующему. Также нарушитель разбил стекло.

Юношу передали следственно-оперативной группе полиции.