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17.12.2021 21:00

Пьяный постоялец устроил дебош в гостинице в Петрозаводске

Новости. Происшествия
15:23, 18 Декабря 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

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Росгвардейцы задержали агрессивного молодого человека, громившего гостиницу.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, инцидент произошел вечером 17 декабря. Сотрудники отдела вневедомственной охраны выехали на срабатывание тревожной кнопки в одной из петрозаводских гостиниц.

Представитель охранной службы отеля пояснил прибывшим на место росгвардейцам, что неизвестный ему гражданин вел себя агрессивно: кричал, матерился, нанес материальный ущерб. Нарушитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, о чем свидетельствовали его походка и невнятная речь. На требования росгвардейцев прекратить дебош мужчина не реагировал.

Злоумышленника, 21-летнего петрозаводчанина, задержали и передали полиции.

Похожий случай произошел двумя часами позже в торговом заведении Петрозаводска на улице Жуковского. Там 46-летний местный житель выражался нецензурной бранью в адрес посетителей и персонала, а также сломал информационный стенд. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали правонарушителя и доставили его в отделение полиции.

Ранее в Петрозаводске покупатель с подбитым глазом облил пивом продавщицу в «наливайке».

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Комментарии

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кир
2021-12-18 15:40:42
Нецензурная брать это состояние души нашего человека. Не каждый поймет. А пожалеть надо.
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