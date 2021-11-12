Пьяный постоялец устроил дебош в гостинице в Петрозаводске

Росгвардейцы задержали агрессивного молодого человека, громившего гостиницу.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, инцидент произошел вечером 17 декабря. Сотрудники отдела вневедомственной охраны выехали на срабатывание тревожной кнопки в одной из петрозаводских гостиниц.

Представитель охранной службы отеля пояснил прибывшим на место росгвардейцам, что неизвестный ему гражданин вел себя агрессивно: кричал, матерился, нанес материальный ущерб. Нарушитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, о чем свидетельствовали его походка и невнятная речь. На требования росгвардейцев прекратить дебош мужчина не реагировал.

Злоумышленника, 21-летнего петрозаводчанина, задержали и передали полиции.

Похожий случай произошел двумя часами позже в торговом заведении Петрозаводска на улице Жуковского. Там 46-летний местный житель выражался нецензурной бранью в адрес посетителей и персонала, а также сломал информационный стенд. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали правонарушителя и доставили его в отделение полиции.

Ранее в Петрозаводске покупатель с подбитым глазом облил пивом продавщицу в «наливайке».