Пьяный рецидивист из Северной столицы на отдыхе в Карелии ударил урезонивавших его полицейских

Прокуратура Сегежского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти.

Прокуратура Сегежского района утвердила обвинительное заключение ранее судимому 44-летнему жителю Ленобласти. Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти при исполнением им своих обязанностей.

По версии следствия, в октябре этого года обвиняемый ночью распивал спиртные напитки в квартире матери и вел себя шумно, чем нарушал тишину и покой других граждан. Прибывшие сотрудники полиции попытались урезонить мужчину. Однако житель Северной столицы, не желая быть привлеченным к ответственности, ударил двух полицейских, причинив стражам порядка физическую боль.

Уголовное дело было направлено в Сегежский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

За применение насилия в отношениии полицейских обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.