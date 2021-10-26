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Пьяный рецидивист ради забавы поджег лист бумаги и бросил его в салон иномарки

Новости. Криминал
16:26, 26 Октября 2021
фото: © unsplash

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В Петрозаводске пьяный мужчина попытался сжечь чужой автомобиль, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась консьержка дома, расположенного в микрорайоне Ключевая. Женщина заметила, что в неподалёку припаркованном автомобиле открыта водительская дверь.

Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия и выяснила, что кто-то пытался совершить поджог автомобиля. Вскоре оперативники установили личность подозреваемого — ранее судимого за угоны 28-летнего петрозаводчанина.

Полицейские восстановили ход событий — подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, когда вместе с другом шёл в магазин и приметил старую иномарку.

Попробовав нажать на дверную ручку, он обнаружил, что водительская дверь машины открылась. Прикрыв её, он направился далее, но на обратном пути вернулся к транспорту, по версии следствия, сел в него, поджёг листок бумаги и оставил его в салоне, надеясь, что авто загорится. Когда мужчина ушёл, огонь угас, но успел опалить коробку передач и коврик.

Потерпевшему мог быть причинён ущерб в сумму, превышающую 166 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на уничтожение чужого имущества путём поджога, которое могло повлечь причинение значительного ущерба гражданину. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

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Комментарии

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Кир
2021-10-26 17:16:15
Каждый день рецидивисты зажигают. Надоело. :)
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