Пьяный рецидивист украл рабочий телефон из магазина

В Петрозаводске 46-летний мужчина вынес из сетевого магазина рабочий телефон, которым пользовались сотрудники торговой точки, об этом рассказали в пресс-службе МВД. Известно, что ранее у мужчины уже были проблемы с законом. По статье о краже возбуждено уголовное дело; мужчина признался в содеянном. Кража произошла в микрорайоне Октябрьский. Оперативники установили обстоятельства инцидента. Выяснилось, что к хищению причастен 46-летний горожанин, который ранее был судим. В содеянном он признался.

— В дневное время фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вошел в магазин. На кассе он заметил мобильный телефон – как оказалось, это был рабочий телефон, которым пользовались сотрудники торговой точки. Недолго думая, мужчина незаметно спрятал устройство в карман и забрал с собой. В скором времени подозреваемого задержали полицейские и изъяли похищенное. Зачем ему понадобился мобильный, петрозаводчанин пояснить не смог — подчеркнули в ведомстве.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.