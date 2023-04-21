Пьяный рецидивист в Карелии с помощью ножа и угроз попытался ограбить прохожую

Суд в Кондопоге по уголовному делу о разбое вынес обвинительный приговор в отношении судимого местного жителя.

Кондопожский городской суд приговорил местного жителя к пяти годам колонии за разбой. Удалось установить, что в ноябре 2022 года нетрезвый мужчина догнал прохожую у подъезда одного из домов.



Злоумышленник выхватил нож и попытался при помощи угроз увести женщину в безлюдное место, чтобы забрать ее вещи.



Потерпевшая не растерялась и пошла вдоль дома, привлекая внимание окружающих. Злоумышленник понял, что его намерения становятся явными, отобрал у женщины телефон и убежал.



Суд принял во внимание, что кондопожанин был судим и отправил его на указанный выше срок в колонию строгого режима.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.