Пьяный рыбак с другом заснул в автомобиле прямо на трассе под Петрозаводском

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Жители Чалны обнаружили на обочине дороги автомобиль, в котором спали водитель и пассажир, и вызвали сотрудников Госавтоинспекции, сообщили в ГИБДД Карелии.
Бдительный житель Чалны позвонил в отдел полиции и сообщил, что в поселке, на обочине стоит автомобиль Volkswagen, в котором спят водитель и пассажир. Инспекторы ДПС Прионежского района незамедлительно выехали в Чалну.
На автодороге "Подъезд к аэропорту Бесовец - Петрозаводск" данный автомобиль был остановлен: 52-летний водитель автомобиля оказался в нетрезвом состоянии.
Он пояснил, что возвращался с рыбалки. Водитель отстранен от управления автомобилем. Дальнейшее решение о наказании примет суд.
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