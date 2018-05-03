Пьяный рыбак с другом заснул в автомобиле прямо на трассе под Петрозаводском

Жители Чалны обнаружили на обочине дороги автомобиль, в котором спали водитель и пассажир, и вызвали сотрудников Госавтоинспекции, сообщили в ГИБДД Карелии.

Бдительный житель Чалны позвонил в отдел полиции и сообщил, что в поселке, на обочине стоит автомобиль Volkswagen, в котором спят водитель и пассажир. Инспекторы ДПС Прионежского района незамедлительно выехали в Чалну.

На автодороге "Подъезд к аэропорту Бесовец - Петрозаводск" данный автомобиль был остановлен: 52-летний водитель автомобиля оказался в нетрезвом состоянии.

Он пояснил, что возвращался с рыбалки. Водитель отстранен от управления автомобилем. Дальнейшее решение о наказании примет суд.