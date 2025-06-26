Пьяный шофёр из Пряжинского района может лишиться прав на два года

Нарушитель был пойман сотрудниками ГАИ во время езды по улице Пограничной в Петрозаводске.

У 56-летнего жителя Пряжинского района, рассекавшего по улицам Петрозаводска в нетрезвом виде, могут на два года изъять водительское удостоверение, сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.

— Нарядом ДПС возле дома № 3 по ул. Пограничной была остановлена грузовая машина. Проведённое освидетельствование подтвердило наличие у шофёра состояния алкогольного опьянения, — отметили там.

Мужчине также грозит штраф в размере 45 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали, что пьяный водитель из Сегежи, сбивший 72-летнюю женщину во время езды по городу, был приговорён к трём годам принудительных работ и выплате компенсации в размере 5% от заработной платы.