Пьяный водитель без прав катался по Петрозаводску на фуре

Накануне автоинспекторы отстранили от управления в Петрозаводске восемь нетрезвых водителей, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Одним из нарушителей оказался 54-водитель грузового автомобиля Scania, остановленный дорожными полицейскими 6 июня в 15.00 на улице Лыжной. Освидетельствование, проведенное сотрудниками ДПС, подтвердило состояние опьянения (алкотестер показал — 1.31 мг/л). Кроме этого выяснилось, что водитель не имеет права управления данной категории. Транспортное средство перемещено на специализированную стоянку.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителей ожидает административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.