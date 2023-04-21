Пьяный водитель без прав опрокинул автомобиль на крышу в городе Карелии (ФОТО)

В аварии в Сегежском районе пострадала женщина — пассажир.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Сегежском районе 4 июня в 22.30 на подъезде к городу со стороны улицы Гористая произошло ДТП.

Водитель ВАЗ-2105, в пьяном виде и без прав, не справился с управлением. Автомобиль вынесло в кювет, где он перевернулся на крышу.

В результате аварии травмы получили 26-летний водитель и его 39-летняя пассажирка, оба были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.