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Пьяный водитель без прав пойман в Карелии

Новости. Происшествия
10:16, 05 Сентября 2022
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

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Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобилиста, который сел за руль в пьяном виде и без прав.

В поселке Рабочеостровск Кемского района инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Chevrolet Niva», за рулем которого находился водитель с признаками опьянения. Как сообщает Госавтоинспекция, освидетельствование подтвердило нетрезвое состояние автолюбителя: показания прибора составили 1,11 мг/л. При проверке документов было установлено, что ранее мужчина был лишен права на управление транспортными средствами.

Нарушителем оказался местный житель. Мужчину ждет административный арест на срок от 10 до 15 дней или, если это неприменимо, он заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей. Окончательное решение примет суд.

По данным ГИБДД, за 8 месяцев более 1590 водителей отстранены от управления транспортными средствами за нетрезвое вождение и 167 сели за руль в нетрезвом состоянии повторно.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель фуры без прав протаранил ограждение и пытался дать взятку инспекторам в Карелии.

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