Пьяный водитель без прав разбил два авто на Лососинском шоссе в Петрозаводске

Лобовое столкновение двух иномарок произошло на Древлянке.

28 декабря в 03:23 в районе дома № 12а по Лососинскому шоссе в Петрозаводске 34-летний водитель автомобиля Chevrolet выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault. Об этом сообщили в ГАИ по городу.

— В результате происшествия 24-летний водитель Renault получил травмы, — рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что виновник ДТП находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения и не имел удостоверение на управление автомобилем.

Ранее мы писали, что при столкновении двух машин на улице Мелентьевой в столице Карелии пострадали два человека — 58-летний мужчина и 18-летняя девушка.