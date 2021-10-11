Пьяный водитель без прав вез двух детей по дорогам Карелии

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с двумя детьми, которым управлял пьяный мужчина без прав.

10 октября инспекторы ДПС получили от жительницы села Янишполе информацию, что у местного кафе автомобилем марки «Mitsubishi Lancer» управляет пьяный водитель. Об этом информирует ГИБДД.

Автопатруль направился по указанному адресу. Вскоре был остановлен автомобиль «Mitsubishi Lancer», за рулем которого находился житель Петрозаводска 1980 года рождения с признаками опьянения. Освидетельствование с помощью алкотестера показало результат 1,47 мг. алкоголя в выдыхаемом воздухе. Среди пассажиров автомобиля, управляемого пьяным водителем, были двое детей.

Инспекторы выяснили, что гражданин ранее уже лишён права управления транспортными средствами за пьяное вождение.

В отношении нарушителя был составлен административный материал за управление без водительских прав и возбуждено уголовное дело за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

Всего с начала года автоинспекторы отстранили от управления транспортными средствами 1838 нетрезвых водителей, 117 из которых сели пьяными за руль повторно.

За 9 месяцев на дорогах республики произошло 50 ДТП по вине нетрезвых водителей. В результате этих происшествий пострадали 69 человек, 3 участника движения погибли.

Ранее сообщалось, что в Карелии каждое третье ДТП на федеральных трассах уносит жизни.