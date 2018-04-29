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Новости. Происшествия
11:22, 29 Апреля 2018

В Петрозаводске пьяный водитель врезался в столб и иномарки

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Авария произошла утром 29 апреля на улице Зайцева.

По данным ГИБД, 40-летний петрозаводчанин на Mitsubishi Lancer направлялся в сторону перекрёстка улиц Зайцева - Мелентьевой, выехав от офисного здания Зайцева 67.

Водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, столкнулся с двумя припаркованными иномарками и въехал в опору уличного освещения.

На месте ДТП водитель освидетельствован инспекторами ДПС. От направления в лечебное учреждение водитель отказался. Годом ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

По факту ДТП проводится проверка. В отношении водителя, материалы по статье 264.1 УК РФ (повторное управление в состоянии опьянения) будут направлены в суд для принятия решения. Предстоит восстановление трех автомобилей, которые получили механические повреждения.

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