Пьяный водитель катался на КамАЗе по Петрозаводску

За выходные автоинспекторы в столице Карелии остановили 20 пьяных водителей.

За минувшие выходные дни в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 26 водителей: 20 сели за руль в состоянии опьянения, причем трое из них это сделали повторно, а 6 не имели водительских прав. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

В числе нарушителей оказался и нетрезвый водитель КамАЗа. В воскресенье, 24 июля, с дежурной группой связался сотрудник полиции в отставке и сообщил о движении КамАЗа, водитель которого, возможно, находится в состоянии опьянения. Оставаясь на связи с дежурным, неравнодушный водитель следовал за ним вплоть до остановки автопатрулем в районе дома № 8 по улице Ровио. Проведенное освидетельствование подтвердило наличие у водителя КамАЗа алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В Госавтоинспекции Петрозаводска напомнили, за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителей ожидает административный штраф в размере 30000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

За управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, предусмотрен административный штраф от 5000 до 15000 рублей и эвакуация транспортного средства на специализированную стоянку.

Ранее сообщалось, в Карелии пьяный водитель на BMW вылетел на тротуар и сбил женщину.