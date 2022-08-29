Пьяный водитель на внедорожнике протаранил фонарный столб на юге Карелии (ФОТО)

В Питкярантском районе в результате аварии пострадали водитель и опора освещения.

По сообщению ГИБДД Карелии, в Питкярантском районе республики в поселке Салми произошла авария. По предварительным данным, 42-летний водитель, севший за руль в пьяном состоянии, на автомобиле Chevrolet Niva съехал с дороги в кювет и врезался в столб. В результате ДТП пострадал водитель.

Наезд на опору освещения случился 11 сентября в 00.38 ночи. По факту ДТП проводится проверка.

В тот же день легковушка протаранила внедорожник на Лесном проспекте в карельской столице.